Пасечник посмертно наградил убитого во львовской колонии добровольца из России Иванова

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-28T16:15:51+03:00

Иванов был в первоначальных списках на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который состоялся в декабре 2017 года

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Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил орденом «За доблесть» I степени российского добровольца Валерия Иванова, сражавшегося на стороне ЛНР и убитого в Дрогобицкой исправительной колонии во Львовской области, сообщает ЛИЦ.

«За личное мужество, смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении специальных боевых задач, верность и преданность идеалам Республики, заслуги в становлении и развитии Луганской Народной Республики наградить орденом «За доблесть» I степени Иванова Валерия Александровича, военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики, рядового (посмертно)», - говорится в указе главы ЛНР.

Об Убийстве в украинской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова, сражавшегося в Донбассе и захваченного в августе 2015 года в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщила 18 декабря представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По ее информации, Иванов «был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев». Позднее МИД РФ заявил о том, что «вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы», что «дает основания предполагать умышленное убийство российского гражданина». Представители украинских властей утверждали, что причиной смерти россиянина стал несчастный случай.

- Иванов был в первоначальных списках на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который состоялся в декабре 2017 года, однако в последний момент украинские власти отказались передавать его вместе с еще несколькими добровольцами из России, - рассказала Кобцева.

В ходе состоявшихся в Минске 19 декабря переговоров участников гуманитарной подгруппы Контактной группы представитель ЛНР потребовала передать Республике тело Иванова, однако украинская сторона ответила отказом. Позднее ЛНР согласилась на передачу Киевом тела на территорию России, где проживают родственники погибшего.