В ДНР упростили налогообложение для фермеров

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-28T16:04:01+03:00

Теперь фермеры, занимающихся растениеводством, смогут выбрать один из трех вариантов уплаты обязательных сборов

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Сегодня, 28 декабря, на пленарном заседании Народного Совета ДНР принят законопроект «О внесении изменений в Закон «О налоговой системе».

Глава Республики Денис Пушилин поставил задачу внести изменения в порядок налогообложения деятельности сельхозпроизводителей.

Совместно с депутатами над проектом Закона работало правительство. Был проведен ряд встреч с сельхозпроизводителями на местах в городах и районах Республики.

- Вопрос налогообложения актуальный. Он поднимался фермерами, растениеводами. О нем говорил и Глава Республики Денис Пушилин. Над законопроектом принимали участие не только депутаты, но и Министры, а также аграрии Республики, - отметил председатель Народного Совета Владимир Бидевка.

Новые нормы налогообложения, которые вводятся законопроектом, предполагают выбор для мелких, средних и крупных сельхозпроизводителей одного из трех вариантов налогообложения. При налогообложении сельхозпроизводителей учтена специфика отрасли, а именно, низкая доходность, сезонность производства, зависимость от природных условий. Важно, что налоги не носят фискального характера, а учитывают необходимость развития аграрного производства. Новые нормы в виде уплаты фиксированного сельскохозяйственного налога и особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота учитывают объективные условия хозяйствования в Республике.

- Система налогообложения предусматривает, что мелкие фермерские хозяйства, у которых площади собственных сельскохозяйственных угодий составляют не более 50 гектаров и обрабатываются без привлечения наемных работников, имеют право выбрать уплату фиксированного сельхозналога по ставке 1,5% от нормативной денежной оценки земельного участка. При этом, отчет будет подаваться раз в год, а уплата осуществляться поквартально, – сообщила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Упрощение налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции, ясность и предсказуемость налоговых правил будут стимулировать его развитие и одновременно обеспечат достаточный уровень собираемости налогов.

С 1 января 2019 года Донецкая Народная Республика перейдет на новую систему налогообложения сельскохозяйственных производителей, которая представляет собой совокупность гибких механизмов стимулирования работы аграриев ДНР.

Прежде всего, налоги будут взиматься тем способом и в то время, когда это удобно плательщику.

Правительство Республики продолжает совершенствовать государственную политику в сфере агропромышленного комплекса. Следующими шагами будут инвестиции в аграрный сектор и господдержка отечественных сельхозпроизводителей.