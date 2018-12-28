Подразделения НМ ДНР получили приказ о соблюдении «Рождественского» перемирия

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-28T14:49:49+03:00

Несмотря на это, в управлении оборонного ведомства Республики не верят в то, что Украина будет соблюдать новое перемирие, как не соблюдала и все предыдущие

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Народная милиция Донецкой Народной Республики будет соблюдать «Рождественское» перемирие, несмотря на то, что верить в ответные действия со стороны Украины в управлении оборонным ведомством ДНР считают наивным. Такое мнение высказал сегодня, 27 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Порошенко и его подельники не намерены выполнять взятые на себя обязательства и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Многолетний опыт противостояния украинской агрессии не позволяет нам расслабляться, — заявил Эдуард Басурин.

Тем не менее, приказ о соблюдении нового перемирия был донесён до всех подразделений Народной милиции Республики и до каждого военнослужащего. В тоже время армия ДНР остаётся в полной боевой готовности и начеку, готовая к любым развитиям ситуации.

— В случае возобновления противником активных боевых действий, украинские генералы могут не сомневаться, что агрессор получит соизмеримый и адекватный ответ, — заверил Эдуард Басрин.

Напомним, что этой ночью, 28 на 29 декабря, в Донбассе начнёт действовать «Рождественское» перемирие, которое должно поспособствовать в ремонте домов и разминировании дорог (подробнее).