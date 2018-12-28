2018-12-28T14:16:20+03:00
Политика

За прошедшую неделю украинские силовики более 130 раз нарушили режим тишины

Обстрелы велись на всех направлениях с применением миномётов, БМП, гранатомётов и другого оружия
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украина и подконтрольные ей вооружённые силы до сих пор ежедневно нарушают взятые на себя в Минске обязательства и установленный режим прекращения огня. За прошедшую неделю, по данным заместителя командующего оперативным командованием Республики, полковника Эдуарда Басурина, было зафиксировано сто тридцать шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— По двадцати трём населенным пунктам Республики противник выпустил семьдесят мин, из которых тридцать шесть – калибром 120 миллиметров, — подвёл итоги прошедшей недели Эдуард Басурин.

Кроме миномётов украинская армия для обстрела территории ДНР применяла БМП, гранатомёты, зенитные установки, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что этой ночью, 28 на 29 декабря, в Донбассе начнёт действовать «Рождественское» перемирие, которое должно поспособствовать в ремонте домов и разминировании дорог (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый год 2019 в ДНР: Минстрой ДНР отправил на передовую «Посылку солдату»
Школьники ДНР уже завтра отправятся на зимние каникулы
«Рождественское» перемирие позволит восстановить разрушенные дома и разминировать дороги
Турнир по флорболу «Рождественские огни» 4 и 5 января 2019 в Ульяновске: примет участие и детская сборная ДНР
На пожарах в ДНР за сутки погибли две женщины
Захват «серой зоны»: Киев поднимает рейтинг Порошенко или готовит новое военное положение
Новый Год 2019 в Луганске: комендантский час будет отменён
В четверг украинские силовики 20 раз обстреляли территорию ДНР
Погода в Донецке: сегодня небольшой снег, небольшой мороз
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Международная волонтерская сеть финансирует ВСУ и нацбатов
В Докучаевске 3-летний мальчик в мороз на улице искал маму
В 2019 году в ДНР может заработать сервис международных денежных переводов
Денис Пушилин поддержал инициативу объявить 2019-й Годом русского языка
В Донецке закончилась «Прямая Линия» с Главой ДНР: было задано около полусотни вопросов
Денис Пушилин: сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что делать тем, чьё жильё было разрушено или осталось в Украине?
В этом году, вероятнее всего, провести обмен пленными не получится
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что происходит с сельским хозяйством?