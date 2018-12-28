За прошедшую неделю украинские силовики более 130 раз нарушили режим тишины

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-28T14:16:20+03:00

Обстрелы велись на всех направлениях с применением миномётов, БМП, гранатомётов и другого оружия

Изменить размер текста: A A

Украина и подконтрольные ей вооружённые силы до сих пор ежедневно нарушают взятые на себя в Минске обязательства и установленный режим прекращения огня. За прошедшую неделю, по данным заместителя командующего оперативным командованием Республики, полковника Эдуарда Басурина, было зафиксировано сто тридцать шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— По двадцати трём населенным пунктам Республики противник выпустил семьдесят мин, из которых тридцать шесть – калибром 120 миллиметров, — подвёл итоги прошедшей недели Эдуард Басурин.

Кроме миномётов украинская армия для обстрела территории ДНР применяла БМП, гранатомёты, зенитные установки, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что этой ночью, 28 на 29 декабря, в Донбассе начнёт действовать «Рождественское» перемирие, которое должно поспособствовать в ремонте домов и разминировании дорог (подробнее).