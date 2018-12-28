Новый год 2019 в ДНР: Минстрой ДНР отправил на передовую «Посылку солдату»

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-28T13:41:37+03:00

Гостинцы доставлены в расположение одного из подразделений на передовой. Фото: Минстрой ДНР

На Новый год 2019 в ДНР рацион у бойцов будет праздничным. В посылке - консервация, чай, кофе, конфеты, сигареты, сало, мясные копчёности и мандарины

Изменить размер текста: A A

В канун Нового года 2019 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики был организован сбор средств и продуктов для Народной милиции ДНР в рамках общереспубликанской акции «Посылка солдату». Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил министр Сергей Наумец.

- По уже сложившейся традиции работники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовили к новогодним праздникам скромный подарок тем нашим землякам, кто сейчас охраняет мирное население от агрессии нацистского режима Украины. Сотрудники организовали сбор средств и продуктов для солдат Республики. Вчера в расположение одного из подразделений на передовой были доставлены консервация, чай, кофе, конфеты, сигареты. На собранные средства были приобретены сало, мясные копчёности, мандарины, которые скрасят скромный рацион военных в праздничные дни 2019, – рассказал Сергей Наумец.

Выезд был осуществлён совместно с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики». В поздравлении бойцов принял участие её председатель – депутат Народного Совета ДНР Владимир Савёлов.