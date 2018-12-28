Школьники ДНР уже завтра отправятся на зимние каникулы

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-28T13:16:31+03:00

Отдыхать они буду чуть больше двух недель и 14 января вернуться обратно за школьные парты

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Уже завтра, 29 декабря, почти все школьники ДНР проведут свои последние уроки в 2018 году и отправятся на зимние каникулы.

— Зимние каникулы в общеобразовательных организациях продлятся с 29 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. Возобновление занятий – 14 января 2019 года, — сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Чуть меньше повезло тем ребятам, у которых шестидневная рабочая неделя в школах. Им придётся отучиться ещё и в субботу, 30 декабря, и только тогда со спокойной душой отправится на зимние каникулы.

Отметим, что занятия во всех кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования будут продолжены

Напомним, что водителям на время школьных каникул стоит быть особенно внимательными на дорогах, а родителям необходимо ещё раз напомнить детям о необходимости и важности соблюдения правил дорожного движения.