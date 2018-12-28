«Рождественское» перемирие позволит восстановить разрушенные дома и разминировать дороги

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-28T12:53:37+03:00

Руслан Якубов объяснил, почему так важно было прийти к соглашению о новом перемирие в Донбассе, и выразил надежду на то, что Украина будет его соблюдать

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Этой ночью в Донбассе начнёт действовать новое бессрочное перемирие, которое должно обеспечить безопасность людей по обе стороны от линии соприкосновения в новогоднюю и рождественскую ночь. Договориться о введении «Рождественского» перемирия во время встречи в Минске 19 декабря не получилось, поэтому вчера, 27 декабря, прошла видеоконференция подгруппы по безопасности, где вопрос введения нового перемирия был решён.

— Устойчивый режим прекращения огня позволит выполнить ряд практических задач, среди которых противоминные мероприятия, восстановление разрушенных и повреждённых объектов гражданской инфраструктуры, — пояснил руководитель Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Кроме того, если Киев действительно будет придерживаться соблюдения режима прекращения огня, то «Рождественское» перемирие может стать успешным и, самое главное, бессрочным.

Напомним, что новое перемирие вступит в силу этой ночью, с 28 на 29 декабря, в 01:01 по московскому времени.