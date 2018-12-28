Турнир по флорболу «Рождественские огни» 4 и 5 января 2019 в Ульяновске: примет участие и детская сборная ДНР

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-28T12:30:31+03:00

На турнир по флорболу «Рождественские огни» 4 и 5 января 2019 в Ульяновске поедут 14 спортсменов от Республики в возрасте 12-13 лет

Изменить размер текста: A A

4 и 5 января сборная команда Донецкой Народной Республики примет участие в ежегодном турнире по флорболу «Рождественские огни» среди детских команд, который пройдет в Ульяновске. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

На соревнованиях Республику представят 14 спортсменов в возрасте 12-13 лет. Поездка организована при содействии Русского Центра.

Отметим, что флорбол или хоккей в зале – это командный вид спорта, играют в него в закрытых помещениях, на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.