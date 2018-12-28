2018-12-28T12:30:31+03:00
Спорт

Турнир по флорболу «Рождественские огни» 4 и 5 января 2019 в Ульяновске: примет участие и детская сборная ДНР

На турнир по флорболу «Рождественские огни» 4 и 5 января 2019 в Ульяновске поедут 14 спортсменов от Республики в возрасте 12-13 лет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 и 5 января сборная команда Донецкой Народной Республики примет участие в ежегодном турнире по флорболу «Рождественские огни» среди детских команд, который пройдет в Ульяновске. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

На соревнованиях Республику представят 14 спортсменов в возрасте 12-13 лет. Поездка организована при содействии Русского Центра.

Отметим, что флорбол или хоккей в зале – это командный вид спорта, играют в него в закрытых помещениях, на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю украинские силовики более 130 раз нарушили режим тишины
Новый год 2019 в ДНР: Минстрой ДНР отправил на передовую «Посылку солдату»
Школьники ДНР уже завтра отправятся на зимние каникулы
«Рождественское» перемирие позволит восстановить разрушенные дома и разминировать дороги
На пожарах в ДНР за сутки погибли две женщины
Захват «серой зоны»: Киев поднимает рейтинг Порошенко или готовит новое военное положение
Новый Год 2019 в Луганске: комендантский час будет отменён
В четверг украинские силовики 20 раз обстреляли территорию ДНР
Погода в Донецке: сегодня небольшой снег, небольшой мороз
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Международная волонтерская сеть финансирует ВСУ и нацбатов
В Докучаевске 3-летний мальчик в мороз на улице искал маму
В 2019 году в ДНР может заработать сервис международных денежных переводов
Денис Пушилин поддержал инициативу объявить 2019-й Годом русского языка
В Донецке закончилась «Прямая Линия» с Главой ДНР: было задано около полусотни вопросов
Денис Пушилин: сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что делать тем, чьё жильё было разрушено или осталось в Украине?
В этом году, вероятнее всего, провести обмен пленными не получится
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что происходит с сельским хозяйством?