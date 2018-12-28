На пожарах в ДНР за сутки погибли две женщины
Пожары в Макеевке и Тельмановском районе ДНР унесли жизни двух человек за минувшие сутки. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Наталья Гетова.
- Вчера, 27 декабря, в поселке Грузско-Зорянское, расположенном в Горняцком районе Макеевки, по улице Октябрьской произошел пожар в частном домовладении в результате которого погибла женщина 1938 года рождения, - сказала Наталья Ивановна.
Также она сообщила, что в селе Старая Ласпа, которое находится в Тельмановском районе, в результате возгорания в частном доме погибла женщина 1968 года рождения.
Всего за прошлые сутки в Республике сотрудники МЧС ДНР ликвидировали восемь пожаров в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Торезе, Дебальцево и Тельманово.