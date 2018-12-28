На пожарах в ДНР за сутки погибли две женщины

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-28T11:40:30+03:00

Всего за сутки в ДНР бойцы МЧС ликвидировали восемь пожаров

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Пожары в Макеевке и Тельмановском районе ДНР унесли жизни двух человек за минувшие сутки. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Наталья Гетова.

- Вчера, 27 декабря, в поселке Грузско-Зорянское, расположенном в Горняцком районе Макеевки, по улице Октябрьской произошел пожар в частном домовладении в результате которого погибла женщина 1938 года рождения, - сказала Наталья Ивановна.

Также она сообщила, что в селе Старая Ласпа, которое находится в Тельмановском районе, в результате возгорания в частном доме погибла женщина 1968 года рождения.

Всего за прошлые сутки в Республике сотрудники МЧС ДНР ликвидировали восемь пожаров в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Торезе, Дебальцево и Тельманово.