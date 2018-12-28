2018-12-28T11:22:34+03:00
Политика

Захват «серой зоны»: Киев поднимает рейтинг Порошенко или готовит новое военное положение

Представители НМ обеих Республик высказали своё мнение о том, почему сразу за отменой военного положения в Украине последовали заявления о захвате ВСУ «серой зоны»
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украина пытается накалить обстановку в Донбассе своими заявлениями о продвижении и спровоцировать ситуацию, в которой возможно будет ввести новое военное положение. Такое мнение высказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Бравируя заявлениями о якобы захвате так называемой «серой зоны», киевские правители в очередной раз пытаются спровоцировать конфликт и повторно ввести военное положение на Украине. Эти устремления Порошенко требуют новых жертв, — заявил Даниил Безсонов.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко высказал мнение, что эти заявления направлены на повышение рейтинга действующего Президента Украины Петра Порошенко перед предстоящими в марте выборами.

— Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората. Его рейтинги с каждым днем падают, и ему необходимы очередные так называемые «победы», — заявил Андрей Марочко.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин во время вчерашней «Прямой Линии» высказал мнение о том, что с большой долей вероятности можно говорить об отказе Украины от идеи наступления в Донбассе (подробнее).

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