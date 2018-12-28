В четверг украинские силовики 20 раз обстреляли территорию ДНР

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-28T09:40:53+03:00

По Республики ВСУ было выпущено более 100 различных боеприпасов

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Вооружённые формирования Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Украинское, Ленинское, Октябрь, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 102 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 миллиметров, АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, этой ночью, с 28 на 29 декабря, будет введено «Новогоднее» перемирие.