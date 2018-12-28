Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Управлении народной милиции Республики.
Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Молодежное, Смелое и Лозовое.
Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.