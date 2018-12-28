2018-12-28T19:56:09+03:00
Политика

Международная волонтерская сеть финансирует ВСУ и нацбатов

Это расследовала Генеральная прокуратура ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генеральная прокуратура ЛНР установила международную волонтерскую сеть, которая под видом сбора пожертвований для детей оказывает материально-техническую поддержку ВСУ и националистическим батальонам в зоне проведения «Операции объединенных сил». Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Кирилл Белов.

Атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов ранее заявил, что Австралия и Франция осуществляют подготовку наемников для участия в «ООС», а также передал соответствующие материалы в прокуратуру ЛНР.

- Сотрудники управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере проверили информацию, поступившую 17 декабря. Благодаря сведениям, полученным от атамана «Верного казачества» Алексея Селиванова, удалось установить международную волонтерскую сеть, оказывающую материально-техническую поддержку ВСУ и националистическим батальонам, - сообщил Белов.

- В ходе проверки установлено, что руководитель австралийского фонда Smiling Child International Оксана Крисс, совместно с учредителями-волонтерами, которых около 20 человек, под видом сбора денег для нуждающихся детей, оказывали помощь в финансировании проведения «АТО», - сказал представитель прокуратуры.

Выяснилось, что австралийский фонд имел непосредственное отношение к проекту «Первый народный танк», реализуемый Всеукраинским центром волонтеров по оказанию материальной и технической помощи украинским силовикам. Фонд также перечислял средства для бронирования легких машин повышенной проходимости в рамках так называемого проекта «Народная тачанка», а также для изготовления и установки защитных экранов на украинские БТР. Также указанный фонд осуществлял закупку устройств радиоэлектронной борьбы и тепловизоров.

- Доподлинно известно, что фонд финансировал следующие подразделения: 55-я артбригада, 79-я бригада, 23-й батальон территориальной обороны, 17-я танковая бригада; 27-й реактивный полк; 14-й отдельная механизированная бригада, а также националистические батальоны «Сармат» и «Азов», - сообщил Белов, отметив, что военная техника, закупленная фондом, принимала участие в боях в Донецком аэропорту и под Дебальцево.

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