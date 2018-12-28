2018-12-28T07:12:02+03:00
Происшествия

В Докучаевске 3-летний мальчик в мороз на улице искал маму

Нерадивая мать попросила присмотреть за сыном нетрезвого сожителя
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Докучаевского горотдела полиции привлекли к административной ответственности женщину, не занимающуюся воспитанием своего малолетнего сына.

В дежурную часть поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что по улицам города гуляет оставленный без присмотра малолетний ребенок.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место. Установлено, что мать 3-летнего ребенка в состоянии опьянения ушла из дома, оставив малыша со своим нетрезвым сожителем. Мальчик самостоятельно оделся и направился на ее поиски. Благодаря тому, что ребенка заметила неравнодушная горожанка и сообщила в полицию, а правоохранители оперативно прибыли на место. С ним не приключилась беда.

- С родительницей была проведена профилактическая беседа. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении нерадивой матери составлен админпротокол по статье 184 КоАП, - сообщила старший инспектор СДН Докучаевского ГО МВД ДНР Елена Елагина.

Стражи порядка поместили ребенка в больницу. Информация направлена в службу по делам семьи и детей администрации Докучаевска для проведения дальнейшей совместной работы. Если нерадивая мать не встанет на путь исправления, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международная волонтерская сеть финансирует ВСУ и нацбатов
В 2019 году в ДНР может заработать сервис международных денежных переводов
Денис Пушилин поддержал инициативу объявить 2019-й Годом русского языка
В Донецке закончилась «Прямая Линия» с Главой ДНР: было задано около полусотни вопросов
Денис Пушилин: сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что делать тем, чьё жильё было разрушено или осталось в Украине?
В этом году, вероятнее всего, провести обмен пленными не получится
«Прямая Линия» с Главой ДНР: что происходит с сельским хозяйством?
Говорить о сокращении или отмене комендантского часа пока рано
Первый вопрос на «Прямой Линии» с Главой ДНР: водоканал не может залатать прорыв, что делать?
В Донецке началась «Прямая Линия» с Главой ДНР
Какие автомобили подлежат временной регистрации в ДНР
В ДНР и ЛНР готовы к соблюдению «рождественского перемирия»
С 29 декабря в Донбассе новое перемирие – «Рождественское»
Новый Год-2019 в Донецке: новогоднюю ночь в Донецке будут охранять 400 патрульных нарядов
Леонид Пасечник: «Толстолобых руководителей заменит талантливая молодежь»
За минувшие сутки ВСУ выпустили по Республике 128 боеприпасов
Что покажет русский драмтеатр Луганска в январе 2019
Сегодня ДФС возобновит свою работу
27 декабря пройдет «Прямая линия с Денисом Пушилиным»
Новый Год-2019 в Донецке: комендантского часа не будет!
Погода в Донецке: сегодня в городе снег и метель
Ремонтные работы в районе ДФС будут продолжены завтра, 27 декабря
В НМ ДНР опровергли обстрел силами Республики посёлка Южное под Горловкой
Мэром Иловайска назначен Сергей Муха
ОБСЕ подтвердили, что ВСУ используют гражданские объекты для хранения оружия и техники
Обнародование данных о наступлении ВСУ на Донбассе сорвало планы Киева
В Донецке открыли еще один единый регистрационный центр