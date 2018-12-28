В Докучаевске 3-летний мальчик в мороз на улице искал маму

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-28T07:12:02+03:00

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Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Докучаевского горотдела полиции привлекли к административной ответственности женщину, не занимающуюся воспитанием своего малолетнего сына.

В дежурную часть поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что по улицам города гуляет оставленный без присмотра малолетний ребенок.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место. Установлено, что мать 3-летнего ребенка в состоянии опьянения ушла из дома, оставив малыша со своим нетрезвым сожителем. Мальчик самостоятельно оделся и направился на ее поиски. Благодаря тому, что ребенка заметила неравнодушная горожанка и сообщила в полицию, а правоохранители оперативно прибыли на место. С ним не приключилась беда.

- С родительницей была проведена профилактическая беседа. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении нерадивой матери составлен админпротокол по статье 184 КоАП, - сообщила старший инспектор СДН Докучаевского ГО МВД ДНР Елена Елагина.

Стражи порядка поместили ребенка в больницу. Информация направлена в службу по делам семьи и детей администрации Докучаевска для проведения дальнейшей совместной работы. Если нерадивая мать не встанет на путь исправления, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.