В 2019 году в ДНР может заработать сервис международных денежных переводов

СЕГОДНЯ 22:14 2018-12-27T22:14:55+03:00

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Банковская система в ДНР на данный момент не может осуществлять обслуживание населения в полной мере и связано это, в первую очередь, с международным статусом государства, т.е. тем фактором, что Республика до сих пор не признана мировым сообществом как действующий субъект международной политики. Несмотря на это, Центральный Республиканский Банк планирует в 2019 году ввести сервис международных денежных переводов.

— Работа ведется более двух лет. Надо понимать, что Республика наша непризнанная, а это накладывает определенные ограничения на любые международные системы и организации, которые могли бы нам это обеспечить. Но эта работа ведется, как юридическая, так и техническая. По нашим планам в 2019 году эта проблема будет решена, — заверил председатель ЦРБ Андрей Петренко.

На сегодняшний день Центральный Республиканский Банк осуществляет переводы исключительно в пределах Республики. Денежные переводы между ДНР и ЛНР осуществляются через государственное предприятие «Почта Донбасса».

Напомним, что «Прямая Линия» длилась более двух часов и вопросы к Главе ДНР поступали не только от жителей Республики, но и от граждан других стран, в частности России, Израиля, Украины и Южной Осетии. Также было видеообращение из Италии.