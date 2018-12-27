В Донецке закончилась «Прямая Линия» с Главой ДНР: было задано около полусотни вопросов

СЕГОДНЯ 21:24 2018-12-27T21:24:55+03:00

Всего поступило порядка 2 189 обращений и на каждое из них будет дан ответ

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Сегодня, 27 декабря, в Донецке состоялась «Прямая Линия» с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилином, а также представителями правительства. В прямом эфире было задано около полусотни вопросов, некоторые проблемы, озвученные гражданами ДНР были решены сразу, какие-то требуют более детального рассмотрения. Всего было получено около 2 189 обращений.

— Ответы на все вопросы будут даны, ни одно обращение, даже если оно не было рассмотрено в эфире, не останется без внимания, — заверил Денис Владимирович.

В прямом эфире были подняты вопросы о подорожании продуктов, работе водоканала, жилье, комендантском часе и наступлении. Отвечал на них не только лидер Республики, но и Министры, присутствующие в студии, а также главы городов и районов, которые выходили на связь со студией.

Напомним, что «Прямая Линия» длилась более двух часов и вопросы к Главе ДНР поступали не только от жителей Республики, но и от граждан других стран, в частности России, Израиля, Украины и Южной Осетии. Также было видеообращение из Италии.