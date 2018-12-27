2018-12-27T21:09:10+03:00
Политика

Денис Пушилин: сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления

Тем не менее, армия ДНР остаётся в полной боевой готовности
Цесанна АНТОНЕНКО
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За декабрь месяц было несколько сообщений о возможном наступлении Украины в Донбассе. Назывались конкретные даты, чётко демонстрировались возможные схемы атаки, речь шла о том, что возможно применение химического оружия. Сегодня, 27 декабря, удалось договорится о новом перемирии, которое вступит в силу в ночь с 28 на 29 декабря. Так будет наступление или нет?

— Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления. Считаю, что надо пояснить. Наша задача и задача нашей разведки – работать на упреждение, именно поэтому всю поступающую к нам информацию о наступлении мы выкладывали в Интернет и сообщали СМИ. Это, на мой взгляд, сбило планы Украины, — пояснил Денис Владимирович.

Он отметил, что нельзя полностью расслаблять, но всё-таки можно выдохнуть. Армия Республики готова встретить наступление в любой момент, она находится в полной боевой готовности.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.

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