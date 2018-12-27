«Прямая Линия» с Главой ДНР: что делать тем, чьё жильё было разрушено или осталось в Украине?
Печально известный посёлок Зайцево мелькает в сводках ежедневно, там не осталось уже ни одного целого дома. Таких посёлков в Республике очень много. Кроме того, в ДНР живут те, кто сбежал с территории Украины и теперь вынужден снимать жильё. Что им делать и где взять квартиры? Шаги в этом направлении уже принимаются.
— 25 декабря было подписано соответствующее распоряжение, которое предполагает восстановление муниципального жилого фонда. Квартиры, у которых владельцев нет уже 15-20 лет нужно и будут выдавать людям нуждающимся, из которых предварительно будет сформирована очередь. Разумеется, всё это непросто, но работа уже ведётся, — заверил Денис Владимирович.
В распоряжении чётко выделены категории граждан, которые могут получить муниципальное жильё в ДНР:
- Семьи погибших (умерших) военнослужащих;
- Семьи военнослужащих, не имеющих жилья на территории ДНР
- Лица, жильё которых находится на территории ДНР полностью или частично разрушено в результате военных действий;
- Перемещённые лица, не имеющие жилья на территории ДНР.
— Составление списков и проверка жилья ведётся. Кроме того, мы понимаем, что уже имеющихся квартир не достаточно, они не перекроют этот вопрос, поэтому сейчас мы упираемся в вопрос строительства и развития экономики. Понимаем и то, что т.н. «сталинки» и «хрущёвки» приходят в аварийное состояние, поэтому придётся серьёзно поработать над этой проблемой, чтобы потом не тушить пожар, — добавил лидер Республики.
Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.