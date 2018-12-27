2018-12-27T20:41:15+03:00
Политика

В этом году, вероятнее всего, провести обмен пленными не получится

Глава Республики был откровенен: скорее всего, в этом году обмена пленными не будет
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вопрос, который очень обеспокоил многих жителей Донецкой Народной Республики, – это обмен пленными. Предположительно, он мог бы состояться сегодня, 27 декабря, но, к сожалению, этого так и не произошло. Почему и стоит ли ждать возвращения наших ребят домой до конца года?

— Здесь я, наверно, буду откровенен: ждать обмена до конца этого года не стоит. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда к переговорам подключилась церковь. Что сейчас происходит с церковью в Украине, я полагаю, говорить и объяснять никому не надо. Происходящее лишило нас очень мощного рычага влияния, — сказал Денис Владимирович.

Дарья Морозова – уполномоченный по правам человека в ДНР – подтвердила, что работа гуманитарной подгруппы в Минске в 2018 году была крайне не продуктивной, представители Украины неоднократно не посещали переговоры или отказывались обсуждать насущные вопросы.

— Я здесь вижу только один выход: взывать к благоразумию стран-гарантов, надеется на их влияние на Украину. У нас здесь руку связаны, поэтому будем надеяться на то, что 2019 год станет более продуктивным в решении этого вопроса, — добавил лидер Республики.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.

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