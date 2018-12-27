«Прямая Линия» с Главой ДНР: что происходит с сельским хозяйством?

СЕГОДНЯ 19:55 2018-12-27T19:55:44+03:00

Почему в Республике дорожают продукты и что с этим делать? Денис Пушилин рассказал о дальнейших шагах правительства

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Очень важным вопросом в преддверии новогодних праздников, стал вопрос о подорожании продуктов в Республике. Какие действенные шаги предпринимает правительство и как быть с подорожанием?

— К сожалению, по объективным причинам, мы не можем установить фиксированные цены на продукты, потому что, учитывая затраты, это приведёт к работе фермеров в убыток сами себе, такой возможности ни у кого нет. Сейчас наше сельское хозяйство находится в очень плачевном состоянии и это вопрос не одного года, — сказал Денис Владимирович.

Он подчеркнул, что подорожание вызвано рядом экономических проблем, контролировать которые, на данный момент, очень сложно. Между тем, по его словам, завтра Народный Совет ДНР должен рассмотреть и, возможно, принять закон, который позволит взглянуть на работу фермеров по-новому в плане налогообложения.

— Я с оптимизмом смотрю на 2019 год и могу говорить о том, что следующий год станет для фермеров гораздо легче и лучше, — заверил лидер Республики.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.