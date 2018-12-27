2018-12-27T20:42:37+03:00
Общество

Говорить о сокращении или отмене комендантского часа пока рано

Денис Пушилин высказал своё мнение о том, что будет с комендантским часом в Республике
Цесанна АНТОНЕНКО
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Один из самых животрепещущих вопросов, который неоднократно поднимался в социальных сетях, а теперь и был задан Главе ДНР, – будет ли отменён или хотя бы сокращён комендантский час в Республике. Денис Пушилин высказал своё мнение на эту тему:

— Как гражданин Республики я не являюсь сторонником комендантского часа, но как лидер государства я не могу смотреть только на своё личное мнение, необходимо разговаривать с силовыми структурами, нужно их мнение, — сказал Денис Владимирович.

До 15 февраля должны быть подготовлены расчёт, взвешены все риски и угрозы, проведены проверки. Тогда речь будет идти о сокращении комендантского часа летом, когда ночи становятся короче дней. Без мнения силовых структур, по мнению Главы ДНР, говорить о сокращении нельзя.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.

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