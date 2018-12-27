Первый вопрос на «Прямой Линии» с Главой ДНР: водоканал не может залатать прорыв, что делать?

СЕГОДНЯ 19:28 2018-12-27T19:36:30+03:00

Проблема работы водоканала вызвала вопросы не только у жителей Республики, но и у самих работников КП «Вода Донбасса»

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Учитывая, что сейчас в Республику пришли холода и морозы, не удивительно, что первым вопросом к Главе ДНР стал вопрос работы водоканала. Жители Енакиево и Макеевки пожаловались на то, что прорывы не заделываются уже не то, что не один месяц, а который год. Вода льётся и, с приходом мороза, замерзает. Водоканал ничего не делает.

— На самом деле эта проблема повсеместная, к сожалению. Сейчас мы не можем жить от ЧП к ЧП, тогда мы только и будем дыры латать. Нет, нужно полностью ремонтировать систему. Именно этим мы и занимаемся, разработка ведётся. Основной задачей является найти наиболее горячие точки, с которых и начнём полный ремонт системы инфраструктуры, — ответил на жалобу жителей Денис Владимирович.

Разумеется, Министр строительства и ЖКХ также получил задание решить проблемы, указанные в обращение, в кратчайшие сроки, взаимодействия с местными властями.

Не менее важной темой стала и выплата зарплат сотрудникам самого водоканала. В обращении к Главе работники Компании «Вода Донбасса» пожаловались, что сотрудникам уже даже не на что купить еду и попросили помочь хотя бы продуктовыми наборами.

— Это проблема, которая неоднократно поднималась в Минске. Часть «Воды Донбасса» находится под контролем Украины и зарплаты не выплачиваются умышленно. Сейчас, я считаю, нам нужно осторожно забирать компанию полностью под свою юрисдикцию и выплачивать зарплаты и задолженности, — сказал Денис Пушилин.

Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец получил поручение от Главы ДНР заняться разработкой дорожной карты по этой проблеме.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.