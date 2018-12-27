В Донецке началась «Прямая Линия» с Главой ДНР

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-27T19:03:55+03:00

В прямом эфире Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Республики, а также и других стран

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Почти полтора месяца, начиная с 10 октября, когда Денис Пушилин анонсировал проведения в конце года традиционной «Прямой Линии» жители Донецкой Народной Республики и некоторых других стран мира, обращались к Главе Республики с предложениями, вопросами и инициативами.

— Среди поступивших вопросов много касающихся сферы ЖКХ, выплат социальных пособий, ремонта дорог. Также есть жалобы на халатное отношение госслужащих к своим прямым обязанностям – этим вопросам Глава ДНР уделяет особое внимание, — рассказали в администрации лидера Республики.

Помимо ДНР вопросы поступали из Украины, России, Израиля и Южной Осетии. На 24 декабря было получено и обработано более 1 300 обращений, среди них — большое количество предложений и инициатив. Жители Республики поделились своими идеями по реформированию экономики, введению электронного правительства, участию молодежи в политической жизни ДНР и многим другим.

Известно, что на сегодняшний день получено 2 089 обращений к Главе Республики.

Напомним, что задавать вопросы Денису Пушилину можно вплоть до окончания «Прямой Линии» на специально сайте, а услышать ответы лидера Республики можно в прямом эфире любого телеканала ДНР или в онлайн режиме.