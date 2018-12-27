27 декабря пройдет «Прямая линия с Денисом Пушилиным»

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-27T11:29:30+03:00

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В студию на «Прямую линию» пригласят министров, вице-премьеров, руководителей общественных движений и общественных организаций.

- Проведение «Прямых линий» в конце года уже стало доброй традицией, возможностью подвести какие-то итоги, поделиться планами на ближайшее будущее. Считаю, что эту традицию нужно продолжать. «Прямая линия» будет транслироваться в прямом эфире по всем республиканским каналам и в онлайн-режиме. Начало запланировано на 19 часов, - заявил Денис Пушилин.

Вопросы можно присылать в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос).