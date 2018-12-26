2018-12-26T19:35:09+03:00
Общество

Ремонтные работы в районе ДФС будут продолжены завтра, 27 декабря

Бригады рабочих обнаружили ещё один порыв линий электропередач, поэтому аварийно-восстановительные работы за один день закончить не удалось
Цесанна АНТОНЕНКО
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Донецкая фильтровальная станция по-прежнему остаётся без электричества и не может обеспечивать водоснабжением людей по обе стороны от линии соприкосновения. Несмотря на то, что украинская сторона соблюдала тишину в этом районе, завершить ремонтно-восстановительные работы за один сегодняшний день не вышло.

— Ремонтные бригады в районе Донецкой фильтровальной станции обнаружили еще один порыв линии электропередачи, работы по восстановлению электропитания станции продолжатся завтра, — рассказал ДАН Руслан Якубов – руководитель Представительства ДНР в СЦКК.

Отметим, что изначально было обнаружено два обрыва линий электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции, из-за которых ДФС оказалась полностью обесточена. Провести ремонтные работы вчера, 25 декабря, было невозможно, поскольку работать в местах аварий можно только после проведения противоминных мероприятий – опасно для жизни.

Напомним, вчера утром, 25 декабря, в результате сильного ветра, который оборвал линии электропередач, питающий ДФС, станция оказалась полностью обесточена.

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