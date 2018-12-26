Ремонтные работы в районе ДФС будут продолжены завтра, 27 декабря
Донецкая фильтровальная станция по-прежнему остаётся без электричества и не может обеспечивать водоснабжением людей по обе стороны от линии соприкосновения. Несмотря на то, что украинская сторона соблюдала тишину в этом районе, завершить ремонтно-восстановительные работы за один сегодняшний день не вышло.
— Ремонтные бригады в районе Донецкой фильтровальной станции обнаружили еще один порыв линии электропередачи, работы по восстановлению электропитания станции продолжатся завтра, — рассказал ДАН Руслан Якубов – руководитель Представительства ДНР в СЦКК.
Отметим, что изначально было обнаружено два обрыва линий электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции, из-за которых ДФС оказалась полностью обесточена. Провести ремонтные работы вчера, 25 декабря, было невозможно, поскольку работать в местах аварий можно только после проведения противоминных мероприятий – опасно для жизни.
Напомним, вчера утром, 25 декабря, в результате сильного ветра, который оборвал линии электропередач, питающий ДФС, станция оказалась полностью обесточена.