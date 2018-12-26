В НМ ДНР опровергли обстрел силами Республики посёлка Южное под Горловкой
В управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики уверены: от своих планов химической атаки в Украине отказываться не намерены, а потому пропагандистская война продолжается. В этот раз силы НМ обвинили в обстреле посёлка Южное, который находится на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине.
— Официально заявляю: Народная милиция Республики, в отличии от украинских оккупантов, строго придерживается взятым на себя обязательствам, и уж тем более, не подвергает опасности жизни и здоровье мирных граждан, — сказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
По информации представителей украинской стороны в СЦКК, обстрел силы Народной милиции провели с применением крупнокалиберного стрелкового оружия.
— При этом украинские пропагандисты в качестве доказательств приводят фотографии домов, полностью разрушенных в результате ударов тяжёлой украинской артиллерии в результате боевых действий еще в 2014 - 2015 годах, — добавил Даниил Безсонов.