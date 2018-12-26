В НМ ДНР опровергли обстрел силами Республики посёлка Южное под Горловкой

СЕГОДНЯ 18:53 2018-12-26T18:53:11+03:00

Украина обвинила армию ДНР в обстреле населённого пункта, который находится на территории Донбасса, временно подконтрольной Киеву. Даниил Безсонов заверил – обстрела не было

Изменить размер текста: A A

В управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики уверены: от своих планов химической атаки в Украине отказываться не намерены, а потому пропагандистская война продолжается. В этот раз силы НМ обвинили в обстреле посёлка Южное, который находится на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине.

— Официально заявляю: Народная милиция Республики, в отличии от украинских оккупантов, строго придерживается взятым на себя обязательствам, и уж тем более, не подвергает опасности жизни и здоровье мирных граждан, — сказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По информации представителей украинской стороны в СЦКК, обстрел силы Народной милиции провели с применением крупнокалиберного стрелкового оружия.

— При этом украинские пропагандисты в качестве доказательств приводят фотографии домов, полностью разрушенных в результате ударов тяжёлой украинской артиллерии в результате боевых действий еще в 2014 - 2015 годах, — добавил Даниил Безсонов.