2018-12-26T18:53:11+03:00
Политика

В НМ ДНР опровергли обстрел силами Республики посёлка Южное под Горловкой

Украина обвинила армию ДНР в обстреле населённого пункта, который находится на территории Донбасса, временно подконтрольной Киеву. Даниил Безсонов заверил – обстрела не было
Цесанна АНТОНЕНКО
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В управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики уверены: от своих планов химической атаки в Украине отказываться не намерены, а потому пропагандистская война продолжается. В этот раз силы НМ обвинили в обстреле посёлка Южное, который находится на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине.

— Официально заявляю: Народная милиция Республики, в отличии от украинских оккупантов, строго придерживается взятым на себя обязательствам, и уж тем более, не подвергает опасности жизни и здоровье мирных граждан, — сказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По информации представителей украинской стороны в СЦКК, обстрел силы Народной милиции провели с применением крупнокалиберного стрелкового оружия.

— При этом украинские пропагандисты в качестве доказательств приводят фотографии домов, полностью разрушенных в результате ударов тяжёлой украинской артиллерии в результате боевых действий еще в 2014 - 2015 годах, — добавил Даниил Безсонов.

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