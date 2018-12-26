Мэром Иловайска назначен Сергей Муха
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вчера, 25 декабря, подписал указ о смене руководителя администрации города Иловайска.
— Постановляю назначить главой администрации города Иловайска Донецкой Народной Республики Муху Сергея Антоновича, — говорится в тексте указа №154.
Сергей Муха, который ранее был первым заместителем начальника Харцызского городского отдела Министерства внутренних дел ДНР, сменил на посту руководителя города Сергея Муковнина.
Указ был подписан и вступил в силу вчера, 25 декабря.
Напомним, что кадровые перестановки в Республике продолжаются. Назначаются новые Министры, их заместители, руководители общественных организаций и т.д.