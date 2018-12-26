2018-12-26T17:49:23+03:00
Общество

Мэром Иловайска назначен Сергей Муха

Он сменил на посту главы администрации города Сергея Муковнина
Цесанна АНТОНЕНКО
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вчера, 25 декабря, подписал указ о смене руководителя администрации города Иловайска.

— Постановляю назначить главой администрации города Иловайска Донецкой Народной Республики Муху Сергея Антоновича, — говорится в тексте указа №154.

Сергей Муха, который ранее был первым заместителем начальника Харцызского городского отдела Министерства внутренних дел ДНР, сменил на посту руководителя города Сергея Муковнина.

Указ был подписан и вступил в силу вчера, 25 декабря.

Напомним, что кадровые перестановки в Республике продолжаются. Назначаются новые Министры, их заместители, руководители общественных организаций и т.д.

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