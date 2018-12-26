ОБСЕ подтвердили, что ВСУ используют гражданские объекты для хранения оружия и техники

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-26T16:28:35+03:00

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Несмотря на то, что Специальную Мониторинговую Миссию ОБСЕ неоднократно обвиняли в том, что она ничего не видит, последние отчёты, опубликованные ОБСЕ, доказывают обратное. В частности, Миссия подтвердила тот факт, что украинская армия использует гражданские объекты в зоне т.н. «ООС» в своих целях.

— Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домовладений для размещения личного состава, вооружения и военной техники, — сообщил сегодня, 26 декабря, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Так в районе населенного пункта Золотое-4 на территории частного дома, откуда принудительно выселили владельцев, обнаружены новые позиции подразделений вооруженных сил Украины. Теперь доступ к этому району закрыт.

Напомним, что хранение вооружения и техники на территории частных домов или гражданских объектов не только противоречит букве закона, но и является опасным для жизни мирного населения. Таки места не предназначены и не оборудованы для хранения военного оружия и техники, поэтому в случае непредвиденной ситуации жертвы могут быть значительными.