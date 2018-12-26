2018-12-26T15:38:08+03:00
Политика

Обнародование данных о наступлении ВСУ на Донбассе сорвало планы Киева

Такое мнение высказал сегодня Андрей Марочко – официальный представитель Народной милиции ЛНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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Два дня, на которые, предположительно, было назначено наступление Вооружённых сил Украины на Донбасс прошли относительно спокойно. Никаких попыток прорыва со стороны украинских военнослужащих не предпринималось, никаких ожесточённых боёв не велось. Планы Киева, по мнению официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, сорвало своевременное обнародование данных о возможном наступлении.

— С точки зрения военной стратегии, успех наступательной операции зависит от многих факторов, один из которых – внезапность. Демонстрируя свою осведомленность о намерениях противника, мы фактически лишаем его возможности внезапно перейти к активным действиям. Таким образом, значительно затрудняется создание условий для перехода к наступлению, — заявил сегодня, 26 декабря, Андрей Марочко.

Отметим, что основной целью наступления, как это неоднократно заявлялось представителями управления НМ обеих Республик, было бы продление военного положения, которое было введено в Украине.

Напомним, что за последние несколько недель Украина значительно усилила свои позиции вдоль всей линии соприкосновения, стянув к своим позициям значительное число военнослужащих и мощной техники.

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