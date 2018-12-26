2018-12-26T15:03:45+03:00
Политика

В Донецке открыли еще один единый регистрационный центр

Он обслуживает жителей Ленинского, Буденновского и Пролетарского районов столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Буденновский межрайонный единый регистрационный центр расположен на улице Куприна, 50. Фото: minjust-dnr.ruБуденновский межрайонный единый регистрационный центр расположен на улице Куприна, 50. Фото: minjust-dnr.ru
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Сегодня в Донецке торжественно открыли Буденновский межрайонный единый регистрационный центр (ЕРЦ). Он расположен на улице Куприна, 50. Новый ЕРЦ будет обслуживать собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Ленинского, Буденновского и Пролетарского районов. В Министерстве юстиции ДНР уверены, что у жителей трех районов теперь будут более комфортные условия получения государственных услуг в сфере государственной регистрации вещных прав и технической инвентаризации недвижимого имущества.

До этого - 28 ноября - в столице открыли Ворошиловский межрайонный ЕРЦ. А в планах Минюста – создание центров в каждом из 9 районов города. Увеличение количества ЕРЦ ожидается и в других городах Республики.

- Кроме того, мы в ближайшее время существенно увеличим количество выдаваемых талонов электронной очереди и повысим пропускную способность учреждения, — заявил первый заместитель министра юстиции Яков Ходос. - Уже с января, после праздников, запланировано выдавать 200 талонов электронной очереди, с февраля — 300, а с марта талоны будут выдаваться в неограниченном количестве и станут средством не ограничения, а упорядочивания очереди в пределах текущего рабочего дня.

Также существенно расширится спектр оказываемых государственных и муниципальных услуг.

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