2018-12-26T12:56:33+03:00
Политика

Как будут работать в праздники почтовые отделения ДНР

В праздничные дни изменен график работы отделений предприятия «Почта Донбасса»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У почтальонов тоже будут выходные дни на Новый год и Рождество. Фото: postdonbass.comУ почтальонов тоже будут выходные дни на Новый год и Рождество. Фото: postdonbass.com
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Сегодня госпредприятие «Почта Донбасса» проинформировало, что в праздничные дни изменился график работы всех отделений почтовой связи (ОПС):

— для ОПС с пятидневной рабочей неделей: 30, 31 декабря 2018 года, а также 1,2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;

— для ОПС с шестидневной рабочей неделей: 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;

— для ОПС Донецк 1 — Главпочтамт: 1, 2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;

— для ОПС Донецк 125 (КПВВ «Александровка»), ОПС Оленовка 50 (КПВВ «Еленовка»), ОПС Куликово 15 (КПВВ «Октябрь») выходными будут дни в период с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. включительно;

— для ОПС Горловка 50 (КПВВ «Горловка») выходными будут 30.12.2018 г. и дни в период с 01.01.2019 г. по 08.01.2019 г. включительно. 31.12.2018 г. — рабочий день с 08:00 до 15:00.

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