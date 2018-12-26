Как будут работать в праздники почтовые отделения ДНР
Сегодня госпредприятие «Почта Донбасса» проинформировало, что в праздничные дни изменился график работы всех отделений почтовой связи (ОПС):
— для ОПС с пятидневной рабочей неделей: 30, 31 декабря 2018 года, а также 1,2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;
— для ОПС с шестидневной рабочей неделей: 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;
— для ОПС Донецк 1 — Главпочтамт: 1, 2, 3, 6, 7 января 2019 года – выходные дни;
— для ОПС Донецк 125 (КПВВ «Александровка»), ОПС Оленовка 50 (КПВВ «Еленовка»), ОПС Куликово 15 (КПВВ «Октябрь») выходными будут дни в период с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. включительно;
— для ОПС Горловка 50 (КПВВ «Горловка») выходными будут 30.12.2018 г. и дни в период с 01.01.2019 г. по 08.01.2019 г. включительно. 31.12.2018 г. — рабочий день с 08:00 до 15:00.