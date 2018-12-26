В Луганске без тепла остались 12 многоэтажек и детский сад

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-26T12:06:47+03:00

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Изношенные коммуникации в ЛНР рвутся как гнилые нитки. Вечером 25 декабря была сокращена на 40% подача воды потребителям в городе Стаханове, а жители Кировска вообще остались без воды. Сейчас «Лугансквода» ведет ремонтные работы на Крымском магистральном водоводе. В обезвоженные города обещают вернуть воду только вечером 27 декабря.

А в Луганске специалисты проводят ремонтные работы на теплотрассе в квартале Комарова, где в результате порыва теплотрассы без отопления остались более 2,9 тыс. абонентов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ЛНР.

- Авария случилась 25 декабря в 15.00. Без теплоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и детский сад № 14, - рассказали в МЧС.

К сегодняшнему утру во многие дома и детсад тепло вернулось. В стадии подключения к теплоносителю пока остаются четыре многоквартирных дома (876 абонентов).