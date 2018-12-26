2018-12-26T12:04:02+03:00
Общество

Более 6 тысяч коммунальщиков занимаются расчисткой снега в ДНР

На 08:00 утра 26 декабря для расчистки дорог было использовано 139 специальных машин
Цесанна АНТОНЕНКО
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Шахтёрск сегодня. ФОТО: администрация г. ШахтёрскаШахтёрск сегодня. ФОТО: администрация г. Шахтёрска
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Зима медленно, но уверено вступает в свои права и после вчерашнего дождя, сегодня во многих городах Республики уже во всю идёт сильный снег. Для ликвидации последствий метели на дороги Донецкой Народной Республики вышли почти семь тысяч коммунальщиков.

— На восемь утра текущего дня в расчистке дорог и улиц территории Республики приняли участие 6 866 работников коммунальной сферы, было задействовано 139 единиц специализированной техники, — рассказал первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

В столице Донецкой Народной Республике городе Донецке снег так и не выпал, зато в Шахтёрске его хватит на несколько городов и ещё останется.

Напомним, что в результате плохой погоды без газоснабжения остались более пятисот человек в четырёх крупных городах Республики (подробнее).

Кроме того, погодные условия не спешат улучшаться. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике объявлено штормовое предупреждение (подробнее).

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