Новый год 2019 в Донецке: В краеведческом музее открылась выставка новогодних игрушек советского периода

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-26T11:33:44+03:00

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В преддверии Нового года 2019 в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка «Путешествие в историю новогодней игрушки». Выставка демонстрирует разнообразие ёлочных игрушек разных лет советского периода.

Как подчеркнула старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела истории ДРКМ Оксана Радкевич, по ёлочным игрушкам можно «прочесть» историю не одного поколения и понять, какие события происходили в стране в тот или иной период. Не каждый современный ребёнок знает, что столь большое разнообразие новогодних украшений, как в нынешнее время, было не всегда. Так, начиная с 40-х годов, среди новогодней атрибутики были распространены гирлянды из цветных бумажных флажков с отпечатанными на них рисунками. Также часто встречались игрушки, изготовленные из прессованной ваты. Существовали специальные каркасы для человечков и животных, с помощью которых игрушке придавали заданную форму. Фигурку разукрашивали цветными красками и покрывали крахмальным клейстером. Такие игрушки промышленность выпускала вплоть до середины 50-х годов.

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на объективные трудности, традиция украшать новогоднюю ёлку не утратила своей актуальности – она напоминала людям о мирной жизни и вселяла веру в скорую победу. В домашних условиях игрушки делали из любых подручных материалов – бумаги, картона, ленточек, разноцветной ткани.

В первое послевоенное время в магазинах продавали лишь картонные листы с изображениями на мирную тематику: животных, детей, избушек в снегу. Их самостоятельно вырезали, склеивали и развешивали на ёлке. Позже появляются игрушки с изображениями героев известных сказок – «Чипполино», «Доктор Айболит», «Красная шапочка», «Колобок» и др. Редкие для сегодняшнего времени экспонаты – наборные ёлочные игрушки из стекляруса, нанизанного на проволоку (позже – на нитку). Эти игрушки были широко распространены с конца 1930-х и до 1960-х гг. Тогда же вошли в моду разноцветные стеклянные бусы.

В 1950-х годах промышленность стала выпускать большой ассортимент игрушек, которые закреплялись на ёлке с помощью прищепок. Это были птицы, животные (мишки, зайчики, белочки, лисички), клоуны, цирковые артисты, музыканты. Были также и домики, и ёлочки – как зелёные, так и «заснеженные». Всё это разнообразие придавало советской новогодней елке особое очарование и неповторимость.

Во времена правления Никиты Хрущева в моду вошли игрушки, изображающие фрукты и овощи. Дары природы украшали ёлки и раньше, но теперь на новогодней ели стало «расти» всё! Виноград, лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок, снопы пшеницы, клубника, малина, яблоки, груши, сливы, персики, грибы… ватные, пенопластовые, стеклянные. И, безусловно, особой популярностью пользовались початки кукурузы.

Чуть позже набрали популярность наборы игрушек-«малюток». Они представляли собой миниатюрные ёлочные украшения – копии традиционных. К слову, они не изжили себя по сей день – ими обычно украшают маленькие настольные ёлочки.

- Каждая ёлочная игрушка – это душа новогодних праздников, которые всегда ассоциируется с родным домом, теплом и уютом. Мы с огромным удовольствием приглашаем всех посетителей в музей – разделить с нами радость праздника, поностальгировать, узнать интересные факты об истории празднования Нового года. И очень надеемся, что посещение музея станет вашей доброй семейной традицией! – подчеркнула Оксана Радкевич.