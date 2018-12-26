В Донецке на Новый год и Рождество будут отдыхать 10 дней

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-26T10:42:33+03:00

На Новый год мы всегда ждем чуда и исполнения заветных желаний. Фото: m.fonwall.ru

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Глава ДНР Денис Пушилин 25 декабря 2018 года издал распоряжение № 154, которым установил, что выходными днями в Донецкой Народной Республике будут считаться 2, 3, 4, 5, и 8 января 2019 года.

Последним рабочим днем в этом году будет суббота 29 декабря. Взамен этого дончане отдохнут в понедельник 31 декабря. Точнее сказать, в этот день с утра начнут готовиться к празднику, а вечером проводят старый год и потом встретят новый.

Праздничный день 1 января придется в наступившем году на вторник. Следующий праздник – Рождество, 7 января – будет в понедельник. С учетом всех праздничных и выходных дней получается, что жители ДНР уйдут на отдых 30 декабря и выйдут на работу только 9 января. Таким образом, погуляют десять дней подряд.

Обычно такие праздники превращаются в длинное застолье. Поэтому «Комсомолка» желает дончанам побольше денег, чтобы их хватило на угощения. Еще крепкого здоровья – чтобы выдержать праздничную нагрузку. И конечно же, Мира – чтобы Порошенко с похмелья не затеял в Донбассе новую войну.