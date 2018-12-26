Во вторник украинские силовики обстреляли три населённых пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-26T10:38:26+03:00

Под огонь попали Донецкий, Желобок и Лозовое

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Вооружённые силы Украины отказываются соблюдать взятые на себя в Минске обязательства и заключённые там договорённости. За минувшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Желобок, Донецкий и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По населённому пункту Донецкий украинские силовики открывали огонь дважды. Первый раз в 19:05 по нему выпустили 36 мин калибром 82 миллиметра, а в 01:10 обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В 21:24 вооружённые формирования Украины открыли огонь из миномётов калибром 82 миллиметра по населённому пункту Желобок. По посёлку выпустили семь мин.

Посёлок Лозовое в 22:30 обстреляли из СПГ-9. Было произведено 3 выстрела.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 24 декабря, было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.