2018-12-26T10:08:03+03:00
Политика

Видеоконференции по обмену пленными в Донбассе не будет?

В ЛНР считают ее нецелесообразной из-за позиции Киева
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- Предложение представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко провести 27 декабря видеоконференцию для согласования обмена пленными расцениваем как очередной пиар-ход украинского руководства, - заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она пояснила, что позиция Луганской Народной Республики в вопросе обмена пленными остается неизменной: реализация Минских соглашений путем проведения обмена по формуле «всех установленных на всех установленных».

- В очередной раз обращаю внимание на то, что в течение 2018 года позиция украинской стороны на заседаниях гуманитарной группы не позволяла достигнуть консенсуса по освобождению людей и реализовать второй этап обмена всех установленных на всех установленных лиц, о согласии на проведение которого Киев говорил после обмена, проведенного 27 декабря 2017 года, - сказала Кобцева.

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