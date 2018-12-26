За минувшие сутки по ДНР выпустили почти 120 боеприпасов
Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Известно, что обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 115 единицы различных боеприпасов, среди которых АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Напомним, в результате обстрелов сутками ранее было повреждено шесть жилых домов в трёх населённых пунктах Республики (подробнее).