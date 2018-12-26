2018-12-26T09:52:46+03:00
Политика

За минувшие сутки по ДНР выпустили почти 120 боеприпасов

Обстрелы велись на всех направлениях. Зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Известно, что обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 115 единицы различных боеприпасов, среди которых АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, в результате обстрелов сутками ранее было повреждено шесть жилых домов в трёх населённых пунктах Республики (подробнее).

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