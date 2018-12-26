2018-12-26T10:37:39+03:00
Общество

День спасателя ДНР 2019: наградят курсанта МВД, спасшего на пожаре двух женщин

После торжественной части в Центре славянской культуры состоится концертная программа
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Каждый год 27 декабря – в День спасателя ДНР - МЧС награждает детей, которые в своей повседневной жизни совершили героические поступки. В этом году курсант МВД из Горловки, спасший в 2014 году двух женщин на пожаре под обстрелом, получит медаль «За содействие делу спасения». Ее вручит глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Награждение пройдет в Центре славянской культуры. После торжественного мероприятия начнется концертная программа.

Напомним, что в прошлом году знак отличия от МЧС ДНР получил студент Донецкого национального технического университета Руслан Гусев, спасший тонувшего в водоеме ребенка. Также были отмечены ученики школы поселка Александровка под Донецком Константин и Максим Овчаренко. Ребята помогали взрослым тушить пожар, возникший в их доме из-за обстрела.

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