2018-12-26T07:41:21+03:00
Политика

Стаханов и Кировск на два дня остались без воды

«Лугансквода» ремонтирует магистральный водовод
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В связи с ремонтными работами с 22.00 25 декабря была сокращена на 40% подача воды потребителям в городе Стаханове и прекращено водоснабжение города Кировска.

- Специалисты предприятия «Лугансквода» проводят неотложные ремонтно-восстановительные работы на Крымском магистральном водоводе, - сообщили в пресс-службе предприятия. - Ориентировочное время вхождения в нормальный режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 17.00 27 декабря.

А еще раньше без воды оставались жители Ровеньков. Утром 23 декабря произошел порыв магистрального водовода «Молодогвардейская насосная станция 3-го подъема – г. Ровеньки». Случилось это при заполнении трубопровода водой после ремонтных работ – вновь не выдержали изношенные трубы. Проблему с водой в Ровеньках устранили лишь к вечеру 24 декабря. Надолго ли?

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