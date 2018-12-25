Комендантский час в ДНР отменили на Новый год и Рождество

СЕГОДНЯ 19:48 2018-12-25T19:48:42+03:00

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Распоряжением № 151 Главы ДНР Дениса Пушилина в новогоднюю ночь и на рождество отменен комендантский час по всей территории Донецкой Народной Республики. Документ подписан 25 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте государства.

- С 23:00 часов 31.12.2018 года до 5:00 часов 01.01.2019 года, а также с 23:00 часов 6 января 2019 года до 5:00 часов 7 января приостанавливается режим комендантского часа, - говорится в тексте документа.

Напомним, что 31 декабря на главной площади Республики пройдут праздничные мероприятия. С 19:00 до 23:50 - «Волшебство Нового года» - традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом. А в полночь над небом Донецка - праздничный фейерверк.