2018-12-25T19:29:02+03:00
Политика

В ЛНР открылась выставка новогодних открыток времен Великой Отечественной войны

Представлены 60 экспонатов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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В луганской академии культуры и искусств открылась выставка новогодних открыток времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены 60 экспонатов.

Фото: ЛИЦ

Фото: ЛИЦ

Инициатором выставки, стал ректор вуза Валерий Филиппов. Подготовили выставку студенты факультета изобразительного искусства ЛГАКИ под руководством декана Леонида Филя. Об этом сообщил ЛИЦ.

- Здесь каждая открытка является уникальной, потому что создавалась в военные годы. В 1941 году на долю народа выпали тяжелейшие испытания, это была проверка для всех людей, которые жили в Советском Союзе: проверка на человечность, - рассказал декан. - Здесь есть открытка с надписью «Вера в Победу с первых дней войны». Поэтому мы и выстояли, потому что вера в Победу не покидала людей, вера в справедливость, в те вечные ценности, которые определяют человека.

Фото: ЛИЦ

Фото: ЛИЦ

Суть новогодней открытки тех времен – поддержать бойцов на фронте, напомнить о том, что дома любят и ждут, заставить улыбнуться.

- В них целая история войны: вот перед нами те, кто в 1941-м году терпел поражение, а в 1945-м праздновал Победу, дети в эвакуации и подпольные организации, действующие в тылу. И все открытки проникнуты верой в то, что в Новом году Победа будет за нами, – подчеркнул Леонид Филь.

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