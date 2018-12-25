Несколько тысяч жителей Мариуполя остались без света

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-25T16:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В мариупольских СМИ сообщают, что порядка пяти тысяч горожан остались без электроснабжения.

По информации ДТЭКа (компания, которая предоставляет услуги электричества), напряжения нет частично в Кальмиусском, Центральном и Приморском районах Мариуполя.

- Специалисты компании уже ведут поиск повреждений и восстановление электроснабжения. Из-за сложных погодных условий время восстановления электроснабжения назвать нельзя. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию, - сообщили энергетики.

Причиной отсутствия электроэнергии стало отключение на высоковольтных линиях. В то же время пресс-служба ГСЧС Донецкой области сообщает, что без света оказались 45 населенных пунктов региона, девять из которых обесточены частично.

- Всего отключена электроэнергия у 19 290 абонентов, а именно: в Мариуполе - 5 тысяч абонентов, Славянске - одна тысяча, в Марьинском районе - четыре тысячи, Бахмутском районе - 217 абонентов, Волновахе - 300, Константиновском районе - 800, Добропольском - 2398, Александровском - 1942, Никольском - 1050, Торецке - 1083 абонентов, пгт Мангуш - 1500, - сообщают спасатели.