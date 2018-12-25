2018-12-25T16:28:14+03:00
Политика

Поврежденный в 2014 году мост в Амвросиевке восстановили

Сейчас он работает в тестовом режиме, сообщили в минтрансе ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Капитальный ремонт моста в Амвросиевском районе на автодороге местного значения Амвросиевка-Белояровка-Камышеваха, проходящего через реку Крынка, на завершающем этапе. Движение по мосту открыто в тестовом режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

- Объект был поврежден в результате боевых действий в 2014 году, разрушению подверглась балка пролетного строения, также в восстановлении нуждались мостовые опоры, - говорят в минтрансе. - В связи с важным значением мостового сооружения для близлежащих населенных пунктов Амвросиевского района было принято решение о его включении в Комплексную программу восстановления искусственных сооружений на 2017-2019 годы.

На сегодняшний день выполнен демонтаж дорожной одежды моста, усиление и армирование опор с последующим бетонированием и устройством гидроизоляции.

- Произведен демонтаж разрушенной балки пролетного строения и установка новой железобетонной балки, устройство монолитного железобетонного мостового полотна, работы по гидроизоляции и бетонированию, устройство водоотводных лотков, дренажных колодцев, гидроизоляции проезжей части, планировку и укрепление откосной части и устройство асфальтобетонного покрытия, - рассказали в минтрансе Республики.

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