2018-12-25T16:12:13+03:00
Политика

Завтра возможны провокации со стороны Украины в Зайцево

26 декабря в горловский поселок едет мобильная клиника Красного креста
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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По данным Управления Народной милиции ДНР, 26 декабря в зону ответственности 58 мотопехотной бригады ВСУ в район Зайцево ожидается прибытие и работа мобильной клиники Международного комитета Красного Креста, с целью оказания медицинской помощи местному населению, страдающему от преступных действий украинских силовиков.

- Мы не исключаем, что командование оккупационных войск по приказу марионеточного правительства подготовит очередную провокацию в данном районе, в результате которой могут пострадать мирные жители и международные представители, в целях обвинения в этом наших защитников, - сообщили в УНМ ДНР.

По словам представителей оборонного ведомства Республики, киевское руководство уже не скрывает поддержку и пропаганду фашизма в стране на государственном уровне.

- Порошенко подписал указ о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», чем приравнял предателей и палачей из ОУН-УПА (запрещенная в РФ организация), хорошо известных своими зверствами по отношению к мирным жителям, к ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, - сказали в Народной милиции ДНР.

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