2018-12-25T16:07:22+03:00
Политика

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано двадцать одно нарушение режима прекращения огня со стороны Украины. ВСУ обстреляли районам шесть населенных пунктов Республики.

- На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Драпатого из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Зайцево, - говорится в сообщении. - На Донецком направлении с позиций 28-й механизированной бригады под командованием военного преступника Марченко и 57-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Мишанчука, а также 128-й горно-штурмовой бригады, возглавляемой военным преступником Собко.

Огонь вели с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Алексадровка, Ясиноватая и району аэропорта города Донецк.

- На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача подвергли обстрелу с применением 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия населенные пункты Саханка и Коминтерново, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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