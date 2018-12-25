В вузах ЛНР обучаются больше тысячи студентов из подконтрольной Киеву территории

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-25T15:59:58+03:00

Об этом сообщили в министерстве образования Республики

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела высшего, дополнительного профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина сообщила, что на данный момент в вузах Республики обучаются 1126 студентов из подконтрольной Киеву территории

- В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в образовательных учреждениях высшего образования ЛНР обучаются 1126 студентов, - сказала она.

Во время прошлой вступительной компании в республиканские учреждения образования зачислено 546 обучающихся из территорий Луганщины, которые находятся под украинским контролем.

- По результатам вступительной кампании 2018-2019 учебного года в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в образовательные организации высшего образования зачислено 546 обучающихся, – сообщила Шкарина.