2018-12-25T15:59:58+03:00
Политика

В вузах ЛНР обучаются больше тысячи студентов из подконтрольной Киеву территории

Об этом сообщили в министерстве образования Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Начальник отдела высшего, дополнительного профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина сообщила, что на данный момент в вузах Республики обучаются 1126 студентов из подконтрольной Киеву территории

- В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в образовательных учреждениях высшего образования ЛНР обучаются 1126 студентов, - сказала она.

Во время прошлой вступительной компании в республиканские учреждения образования зачислено 546 обучающихся из территорий Луганщины, которые находятся под украинским контролем.

- По результатам вступительной кампании 2018-2019 учебного года в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в образовательные организации высшего образования зачислено 546 обучающихся, – сообщила Шкарина.

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