2018-12-25T14:57:20+03:00
Политика

В 2019 году в ДНР запустят два больших предприятия

Об этом сообщил министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В следующем году Донецкая Народная Республика обзаведется двумя новыми крупными предприятиями. В 2019 году откроются «Ферум Систем» и «Завод «Донпласт». Об этом сообщил министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов.

- Номенклатура выпускаемой продукции: каменноугольный пек различных марок как в жидком, так и в твердом виде, а также каменноугольные масла. Запуск смолоперерабатывающего завода позволит создать порядка 250 рабочих мест, - говорит руководитель ведомства. - Производственные мощности предприятия при полной загрузке позволят перерабатывать до 11 тонн в месяц смолы каменноугольной.

Министр отметил, что одно из предприятий будет изготавливать изделия из пластмасс и других материалов – более полутысячи видов продукции.

- Экономическую активность предприятий в химической отрасли на 2019 год планируется увеличить на 20% по сравнению с 2018 годом, - рассказывает Эдуард Арматов. - На 2019 год запланировано увеличение количества предприятий торговли и предприятий сферы бытового обслуживания населения.

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