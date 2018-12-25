2018-12-25T13:51:43+03:00
Политика

Украинских солдат начали обеспечивать специальными средствами защиты для химатаки в Донбассе

Об этом вчера сообщили украинские солдаты на горячую линию правоохранительных органов ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вчера на горячую линию правоохранительных органов ДНР пришло сообщение, что в Бердянске Запорожской области украинским солдатам начали выдавать специальные средства защиты.

- По распоряжению руководства Госпогранслужбы Украины военнослужащих обеспечивают средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, химическими детекторами «ChemPro-100» и «ChemPro-100i» и приборами радиационной разведки, - говорится в сообщении.

Во всех подразделениях проводят инструктажи, обучают, как пользоваться приборами для радиационного и химического наблюдения.

- По инструкции солдаты должны каждые четыре часа проверять эти приборы, а в случае выявления каких-либо признаков применения оружия массового поражения или получения информации о применении такового оружия – каждый час. Все действия в случае применения такого оружия отрабатываются с МЧС, СБУ, МВД и Нацгвардией, - рассказали по горячей линии правоохранительным органам Республики.

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