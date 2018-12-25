Луганская полиция разыскивает человека, который напал на патруль ОБСЕ

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-25T13:15:03+03:00

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

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- 24 декабря, в населенном пункте Хорошее к патрулю миссии ОБСЕ подошло неустановленное лицо и вступило в словесную перепалку с представителями патруля миссии, в процессе чего наблюдатели ОБСЕ решили покинуть место инцидента, - говорится в сообщении СЦКК. - Продолжая противоправные действия, неустановленное лицо подошло к автомобилю миссии и сломало флажок с символикой наблюдателей и оторвало дворник заднего стекла автомобиля. В результате данного инцидента патруль покинул место происшествия.

После инцидента наблюдатели миссии ОБСЕ обратились в представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В связи с этим просим всех свидетелей данного происшествия сообщить любую информацию, которая поможет установить лицо, причастное к данной провокации, в ближайшее отделение полиции или военную комендатуру, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.